Сборная США намерена пригласить именитого тренера
Американцы хотят видеть у руля Юргена Клоппа.
Сборная США определилась с главным кандидатом на пост тренера, пишет Independent.
Напомним, ранее, после провала на Копа Америка своей должности лишился Грегг Берхалтер.
Футбольная ассоциация США хочет, чтобы в сборной произошли качественные изменения, а потому ищет именитого специалиста.
По информации издания, в сферу интересов американцев попал Юрген Клопп, его хотят видеть во главе команды на ЧМ-2026.
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