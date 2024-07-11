Сборная США намерена пригласить именитого тренера

Сборная США определилась с главным кандидатом на пост тренера, пишет Independent.

Напомним, ранее, после провала на Копа Америка своей должности лишился Грегг Берхалтер.

Футбольная ассоциация США хочет, чтобы в сборной произошли качественные изменения, а потому ищет именитого специалиста.

По информации издания, в сферу интересов американцев попал Юрген Клопп, его хотят видеть во главе команды на ЧМ-2026.

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