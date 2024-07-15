Обманули смерть: легенда сборной Бразилии вместе с женой попали в ужасное ДТП

Супружеская пара была доставлена в больницу.

Бывший футболист и тренер сборной Бразилии Дунга попал в аварию.

Автомобиль 60-летнего бразильца перевернулся на автостраде в районе Куритибы в Бразилии.

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Вместе с Дунгой в машине была его жена. Оба получили легкие травмы и их доставили в больницу. Они находились в сознании.

В крови у пострадавших не было обнаружено алкоголя.

Напомним, Дунга возглавлял сборную Бразилии с 2006 по 2010 год, и с 2014 по 2016 год. Вместе с командой он выиграл три трофея.

Ранее сообщалось, что в Бразилии полицейский выстрелил в футболиста прямо во время матча.

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