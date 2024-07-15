iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Обманули смерть: легенда сборной Бразилии вместе с женой попали в ужасное ДТП

Супружеская пара была доставлена в больницу.
Сегодня, 18:48
Дунга / Getty Images
Дунга / Getty Images

Бывший футболист и тренер сборной Бразилии Дунга попал в аварию.

Автомобиль 60-летнего бразильца перевернулся на автостраде в районе Куритибы в Бразилии. 

Читай также: Распухший голеностоп: появились фото травмы Месси, которая довела его до слез

Вместе с Дунгой в машине была его жена. Оба получили легкие травмы и их доставили в больницу. Они находились в сознании. 

В крови у пострадавших не было обнаружено алкоголя.

Напомним, Дунга возглавлял сборную Бразилии с 2006 по 2010 год, и с 2014 по 2016 год. Вместе с командой он выиграл три трофея.

Ранее сообщалось, что в Бразилии полицейский выстрелил в футболиста прямо во время матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бронни Джеймс: После Летней лиги НБА я готов играть где угодно Бронни Джеймс: После Летней лиги НБА я готов играть где угодно
"Не хватает игроков": Ротань назвал проблему олимпийской сборной Украины "Не хватает игроков": Ротань назвал проблему олимпийской сборной Украины
Лионель Месси: статистика-2023/2024 Лионель Месси: статистика-2023/2024
"Я был шокирован": Теофимо Лопес высказался о покушении на Трампа "Я был шокирован": Теофимо Лопес высказался о покушении на Трампа
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Евро-2024: Испания обыграла Англию
просмотров

Последние новости

НБА19:52
Бронни Джеймс: После Летней лиги НБА я готов играть где угодно
Олимпийские игры19:50
"Не хватает игроков": Ротань назвал проблему олимпийской сборной Украины
Европа19:25
Лионель Месси: статистика-2023/2024
Бокс19:12
"Я был шокирован": Теофимо Лопес высказался о покушении на Трампа
Другие страны18:48
Обманули смерть: легенда сборной Бразилии вместе с женой попали в ужасное ДТП
Евро-202418:18
Шакири объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии
Европа17:54
Мората согласовал контракт с топ-клубом Италии
Европа17:30
Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Другие страны17:05
Месси оценил победу Аргентины на Копа Америка-2024
Евро-202416:45
Кейн - о финале: Наши сердца разбиты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK