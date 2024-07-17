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Голкипер, которым интересовался Интер, перейдет в команду Роналду

Бенто станет игроком Ан-Насра.
Сегодня, 01:03
Бенто Крупски / Getty Images
Бенто Крупски / Getty Images

Саудовский Ан-Наср усилит свою вратарскую линию.

Как сообщает Фабрицио Романо, "желто-синие" подпишут бразильского голкипера Бенто. Сумма трансфера составит 18 млн евро.

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Футболист вскоре пройдет медосмотр и подпишет долговременный контракт.

Отметим, что в прошлом году 25-летний вратарь был в сфере интересов Интера, но тогда «нерадзурри» подписали Яна Соммера, а уже в это трансферное окно Хосепа Мартинеза.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер ан-наср

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