Голкипер, которым интересовался Интер, перейдет в команду Роналду
Бенто станет игроком Ан-Насра.
Саудовский Ан-Наср усилит свою вратарскую линию.
Как сообщает Фабрицио Романо, "желто-синие" подпишут бразильского голкипера Бенто. Сумма трансфера составит 18 млн евро.
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Футболист вскоре пройдет медосмотр и подпишет долговременный контракт.
Отметим, что в прошлом году 25-летний вратарь был в сфере интересов Интера, но тогда «нерадзурри» подписали Яна Соммера, а уже в это трансферное окно Хосепа Мартинеза.
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