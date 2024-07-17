Вратарь эквадорской Барселоны скончался вследствие падения в душе

Голкипер ушел из жизни в возрасте 20 лет.

Вратарь эквадорской Барселоны Джастин Корнехо скончался в возрасте 20 лет.

По информации СМИ, молодой голкипер упал, когда мылся в душе, сильно ударившись головой.

Несчастный случай произошел в доме Корнехо, где его позже и обнаружили без сознания, после чего экстренно госпитализировали.

Голкипер пребывал в реанимации в критическом состоянии, и спасти его жизнь не удалось. Причиной смерти стала аневризма аорты.

"Никакие слова или предложения не избавят от боли, которую мы испытываем сейчас. Память, которую он оставил нам всем, даст нам необходимые силы, чтобы выбраться из этого. Джастин, ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром, друг. Мы тебя любим", - говорится в заявлении эквадорского клуба.

Ninguna palabra o frase, nos podrá quitar el dolor que tenemos en estos momentos.



El recuerdo que nos deja a todos, será lo que nos dará la fuerza necesaria para salir de esto.



Justin siempre estarás en nuestros corazones 💛💛💛.



Descansa en paz amigo 🧤.



Te queremos… pic.twitter.com/x03hS6H4ZP — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) July 16, 2024

Корнехо был резервным голкипером Барселоны. На счету вратаря один матч за молодежную сборную Эквадора.

Ранее сообщалось, что форвард африканской сборной умер после сердечного приступа во время игры местного чемпионата.

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