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Игрока сборной Египта обвиняют в непредумышленном убийстве

Ахмед Фаттух сбил полицейского.
Сегодня, 11:46
Ахмед Фатух / Getty Images
Ахмед Фатух / Getty Images

Игрок Замалека и сборной Египта Ахмед Фаттух обвиняется в непредумышленном убийстве, пишет ahram online.

26-летний защитник сбил полицейского на трассе Каир - Александрия.

Сразу после задержания Фаттух сдал положительный тест на наркотики и теперь ему грозит серьезный срок. Также расследование установило, что защитник превысил скорость.

На текущий момент футболист отправлен под стражу на 15 суток пока идет расследование, однако сомнений в вине игрока нет.

Ранее также сообщалось, что скандальный вингер МЮ может сменить один английский клуб на другой.

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