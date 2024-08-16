На скандального вингера МЮ появился неожиданный претендент

Вингера Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо может сменить клуб в рамках АПЛ, пишет Sport1.

По информации издания, над подписанием вингера сейчас раздумывает Челси.

Лондонский клуб может предложить Манчестер Юнайтед деньги плюс одного-двух игроков клубной академии, либо же оформить аренду с опцией выкупа и полностью покрыть зарплату игрока.

Ранее англичанином интересовались Боруссия и ПСЖ, но первые не смогли позволить себе трансфер, а вторые переключились на другие цели.

На текущий момент Санчо вернулся к тренировкам с первым составом, но отмечается, что отношения между ним и тен Хагом все еще натянутые. Если Челси предложит хорошую сделку, МЮ может продать игрока.

Ранее также тен Хаг признал, что команда не готова к старту сезона.

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