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Тен Хаг: Команда не готова, но чемпионат начинается

Однако менеджер уверен в своих игроках.
Сегодня, 08:57
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг признал, что команда не готова к старту сезона.

Напомним, уже сегодня, 16 августа, АПЛ стартует матчем между МЮ и Фулхэмом.

Однако, по мнению специалиста, МЮ не готов к этому матчу. У команды уже начались проблемы с травмами, выбыли Шоу, Хейлунд и Йоро, а еще новички почти не успели потренироваться с новыми партнерами.

"Команда не готова, но чемпионат начинается. Есть много менеджеров, которые определенно имеют ту же проблему, но мы должны начать. Мы не можем спрятаться от этого. Мы не можем убежать от нее. Мы должны с этим бороться.

Дело не в игроках, которые не доступны. Это также то, что я всегда говорил в прошлом сезоне: дело в игроках, которые доступны, и у нас хорошая группа, мы можем сделать сильный выбор", - цитирует Эрика тен Хага BBC.

Ранее также сообщалось, что Лестер остался без нового нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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