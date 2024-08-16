Немецкий клуб в последний момент перехватил нападающего у новичка АПЛ
Адам Гложек предпочел Хоффенхайм Лестеру.
Хоффенхайм подпишет Адама Гложека, утверждает Фабрицио Романо.
Нападающий Байера был в шаге от перехода в Лестер, но в сделку неожиданно вмешались "сине-белые".
"Лисы" успели полностью договориться с Байером, назначить дату медицинских тестов и только ждали ответа чешского нападающего.
Однако игрок предпочел договориться с Хоффенхаймом, который и перехватил сделку, которая оценивается в 12-15 млн евро.
Ранее также Милан приблизился к покупке хавбека Монако.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!