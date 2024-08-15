iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан приблизился к приобретению полузащитника сборной Франции

Спустя столько времени "дьяволы" все же подпишут Юссуфа Фофана.
Сегодня, 16:56
Юссуф Фофана / Getty Images
Юссуф Фофана / Getty Images

Милан и Монако приближаются к согласованию трансфера Юссуфа Фофана, передает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, стороны договорились о сделке за 25 миллионов евро. Ожидается официальное письменное предложение от "россонери", а также детали насчет условий оплаты.

Игрок отправится в Италию 15-16 августа, в зависимости от того, когда он получит разрешение от монегасков.

Читай также: Милан объявил о подписании защитника из Тоттенхэма

Стоит отметить, что недавно на Фофана вышел Манчестер Юнайтед, однако 25-летний француз отклонил предложение англичан - он хочет перейти в Милан.

Фофана выступает за Монако с января 2020 года, когда он перешел из Страсбура за 15 миллионов евро. За это время Юссуф провел 175 матчей, в которых отметился 7 голами и 15 ассистами.

Ранее стало известно, что один из защитников Милана может продолжить карьеру в составе Ювентуса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако Милан

Статьи по теме

"Было очень весело": экс-вратарь Милана рассказал, как Златан "наказал" новичка команды "Было очень весело": экс-вратарь Милана рассказал, как Златан "наказал" новичка команды
Ювентус ведет переговоры с Миланом по трансферу защитника Ювентус ведет переговоры с Миланом по трансферу защитника
Фонсека поздравил Украину с успехами на Олимпиаде Фонсека поздравил Украину с успехами на Олимпиаде
Милан подпишет защитника топ-клуба АПЛ Милан подпишет защитника топ-клуба АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс в отборе Лиги Европы, старт Ла Лиги и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа18:18
Лидер Манчестер Юнайтед может перебраться в Саудовскую Аравию
Европа17:48
Ньюкасл сообщил, когда вернется дисквалифицированный за ставки итальянский хавбек
Украина17:46
Швентек оценила свое возвращение на корт после Олимпиады - Ига ждет матча с Костюк
Европа17:21
Перес поделился впечатлениями от победы Реала в Суперкубке УЕФА, вспомнив дебют Мбаппе
Европа16:56
Милан приблизился к приобретению полузащитника сборной Франции
Европа16:34
Тоттенхэм отстранил игрока из-за видео, где он вдыхает веселящий газ
Легкая атлетика16:05
Магучих пожертвовала на помощь животным миллион гривен призовых с Олимпиады-2024
Европа15:25
Хавбек Манчестер Юнайтед открыт к переходу в Наполи
Бокс14:50
Бывший чемпион мира включил Усика в список лучших боксеров супертяжелого веса
Европа14:44
У Забарного появится новый одноклубник: Борнмут согласовал трансфер форварда сборной Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK