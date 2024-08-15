Милан приблизился к приобретению полузащитника сборной Франции

Спустя столько времени "дьяволы" все же подпишут Юссуфа Фофана.

Милан и Монако приближаются к согласованию трансфера Юссуфа Фофана, передает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, стороны договорились о сделке за 25 миллионов евро. Ожидается официальное письменное предложение от "россонери", а также детали насчет условий оплаты.

Игрок отправится в Италию 15-16 августа, в зависимости от того, когда он получит разрешение от монегасков.

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Стоит отметить, что недавно на Фофана вышел Манчестер Юнайтед, однако 25-летний француз отклонил предложение англичан - он хочет перейти в Милан.

Фофана выступает за Монако с января 2020 года, когда он перешел из Страсбура за 15 миллионов евро. За это время Юссуф провел 175 матчей, в которых отметился 7 голами и 15 ассистами.

Ранее стало известно, что один из защитников Милана может продолжить карьеру в составе Ювентуса.

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