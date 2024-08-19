Две сборные согласились провести матчи с россией
Страна-агрессор примет участие в товарищеском турнире.
Сборная россии по футболу сыграет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом. Об этом сообщает российский футбольный союз.
Поединки пройдут в рамках товарищеского турнира во вьетнамском Ханое 5 и 7 сентября соответственно.
Матчи будут учитываться в рейтинг ФИФА.
Отметим, что сборная россии занимает в нем 33-е место.
Ранее сообщалось, что Кривбасс потребовал сменить арбитра матча с Бетисом из-за его работы на игре сборной россии.
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