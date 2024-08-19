Две сборные согласились провести матчи с россией

Сборная россии по футболу сыграет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом. Об этом сообщает российский футбольный союз.

Поединки пройдут в рамках товарищеского турнира во вьетнамском Ханое 5 и 7 сентября соответственно.

Матчи будут учитываться в рейтинг ФИФА.

Отметим, что сборная россии занимает в нем 33-е место.

Ранее сообщалось, что Кривбасс потребовал сменить арбитра матча с Бетисом из-за его работы на игре сборной россии.

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