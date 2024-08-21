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Стало известно, когда Месси может сыграть за Интер Майами после травмы

Фанаты флоридской команды вскоре увидят игру волшебника.
Сегодня, 11:33
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси вскоре возобновит тренировки с командой.

Аргентинский футболист получил травму голеностопа в финале Кубка Америки.

Как сообщает Hernán Claus, 37-летний игрок может вернуться на поле уже в конце текущего месяца – на несколько минут в игре против Чикаго Файр (31 августа).

Полноценный возвращение планируется на 14 сентября, когда состоится матч против Филадельфии Юнион.

Ранее тренер Интер Майами высказался о восстановлении Месси от травмы.

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