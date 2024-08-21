Стало известно, когда Месси может сыграть за Интер Майами после травмы
Фанаты флоридской команды вскоре увидят игру волшебника.
Нападающий Интер Майами Лионель Месси вскоре возобновит тренировки с командой.
Аргентинский футболист получил травму голеностопа в финале Кубка Америки.
Как сообщает Hernán Claus, 37-летний игрок может вернуться на поле уже в конце текущего месяца – на несколько минут в игре против Чикаго Файр (31 августа).
Полноценный возвращение планируется на 14 сентября, когда состоится матч против Филадельфии Юнион.
Ранее тренер Интер Майами высказался о восстановлении Месси от травмы.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!