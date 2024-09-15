iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду пропустит ближайший матч Ан-Насра

Португалец заболел накануне поединка азиатской Лиги чемпионов.
Сегодня, 18:35
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Саудовский Ан-Наср будет вынужден обходиться без своей звезды в ближайшем матче.

Как сообщает пресс-служба "желто-синих", Криштиану Роналду пропустит поединок азиатской Лиги чемпионов против иракской Аш-Шорты. Причиной тому является болезнь португальца.

Роналду на днях почувствовал недомогание и обследование выявило у него вирусную инфекцию.

В текущем сезоне Криштиану провел 5 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Женская сборная Украины по пляжному футболу стала пятой в Суперфинале Евролиги-2024 Женская сборная Украины по пляжному футболу стала пятой в Суперфинале Евролиги-2024
Барселона показала лучший старт в Ла Лиге за последние годы Барселона показала лучший старт в Ла Лиге за последние годы
Цыганков получил оценки ниже среднего за матч с Барселоной Цыганков получил оценки ниже среднего за матч с Барселоной
УПЛ: Ворскла и Рух поделили очки, Кривбасс одолел Левый Берег, Полесье справилось с Вересом УПЛ: Ворскла и Рух поделили очки, Кривбасс одолел Левый Берег, Полесье справилось с Вересом
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов
Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Игровые21:10
Женская сборная Украины по пляжному футболу стала пятой в Суперфинале Евролиги-2024
Европа21:08
Барселона показала лучший старт в Ла Лиге за последние годы
Европа20:37
Цыганков получил оценки ниже среднего за матч с Барселоной
Украина20:13
УПЛ: Ворскла и Рух поделили очки, Кривбасс одолел Левый Берег, Полесье справилось с Вересом
Бокс20:12
Альварес отказался отвечать на вызов на бой от Кроуфорда
Украина20:11
Полесье добыло волевую победу над Вересом
19:52
ЧМ-2024 по футзалу: Украина не смогла составить конкуренцию Аргентине, Испания не обыграла Казахстан
Киберспорт19:51
Team Liquid - победители The International 2024
19:48
Украина стартовала на ЧМ-2024 по футзалу с разгромного поражения Аргентине
19:24
Рекордное количество украинцев примет участие в престижном турнире по снукеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK