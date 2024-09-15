Роналду пропустит ближайший матч Ан-Насра

Саудовский Ан-Наср будет вынужден обходиться без своей звезды в ближайшем матче.

Как сообщает пресс-служба "желто-синих", Криштиану Роналду пропустит поединок азиатской Лиги чемпионов против иракской Аш-Шорты. Причиной тому является болезнь португальца.

Роналду на днях почувствовал недомогание и обследование выявило у него вирусную инфекцию.

В текущем сезоне Криштиану провел 5 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист.

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