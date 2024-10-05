Сборная Украины по пляжному футболу с победы стартовала в квалификации ЧМ

В субботу, 5 октября, сборная Украины по пляжному футболу провела первый матч в отборе на чемпионат мира-2025.

Соперником Николая Костенко разгромила Норвегию со счетом 8:2.

Читай также: Украина - Франция: прогноз на бронзовый финал ЧМ по футзалу

В составе сборной Украины отличились Пашко, Сиренко, Глуцкий, Неруш, а также Левченко и Зборовский, которые оформили по дублю. У норвежцев забивали Гаре и Ли.

Следующий матч Украина проведет против Польши. Матч состоится 7 октября.

Украина – Норвегия – 8:2

Голы: Пашко (1), Сиренко (4), И. Левченко (5, 10), Глуцкий (9), Зборовский (10, 20), Неруш (29) – Гаре (10), Ли (22).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!