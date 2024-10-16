Месси сделал заявление про завершение карьеры

Аргентинец стал героем поединка в квалификации на чемпионат мира.

Нападающий сборной Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры.

По словам 37-летнего футболиста, он не знает, когда прекратить играть на профессиональном уровне.

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"Не знаю, когда завершу карьеру, я просто наслаждаюсь всем этим. Я счастлив там, где я есть, и это меня заставляет двигаться вперед.

Несмотря на мой возраст, я чувствую себя в команде как ребенок, мне здесь комфортно. И пока я чувствую себя хорошо, я хочу, чтобы это все продолжалось, и вместе с болельщиками заряжаться положительными эмоциями", - приводит слова Месси Фабрицио Романо в Twitter.

Отметим, что Месси забил три мяча и сделал две голевые передачи в ворота Боливии в рамках отбора на чемпионат мира-2026.

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