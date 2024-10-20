Интер Майами официально пригласили на клубный ЧМ-2025

Интер Майами получил официальное приглашение от ФИФА для участия в клубном чемпионате мира-2025. Об этом пишет официальный сайт ФИФА.

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Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Лионель Месси и компания примут участие на клубном чемпионате мира 2025 года, который пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

В клубном чемпионате мира 2025 впервые сыграют 32 команды со всего мира после того, как ФИФА расширила формат. ФИФА распределила путевки на КЧМ следующим образом: Европа (12 команд), Южная Америка (6), по 4 места получили Северную Америку, Африку, Азию и 1 путевка добралась до Океании.

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