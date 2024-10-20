iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Суарес определился со своим будущим в Интер Майами

Контракт уругвайца будет продлен.
Сегодня, 10:50
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Уругвайский форвард Луис Суарес продлит контракт с Интер Майами. Об этом пишет инсайдер Николо Скира.

Читай также: Интер Майами официально пригласили на клубный ЧМ-2025

По информации источника, контракт форварда был рассчитан до конца года и имел опцию продления еще на сезон.

Следует отметить, что за 33 матча в Интере Суарес вышел на 4-ю строчку по количеству голов (22) и на 7-м по количеству ассистов (10).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес интер майами

Статьи по теме

Суарес готов продлить контракт с Интер Майами Суарес готов продлить контракт с Интер Майами
Месси вручили награду самому титулованному футболисту в истории Месси вручили награду самому титулованному футболисту в истории
"Есть МЛС до и после него": Месси заслужил сравнение с Майклом Джорданом "Есть МЛС до и после него": Месси заслужил сравнение с Майклом Джорданом
Интер Майами с Кривцовым и Месси вырвал победу над Торонто Интер Майами с Кривцовым и Месси вырвал победу над Торонто
Помочь журналистам

Видео

Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя
Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Другие13:52
Президент НОК рассказал, сколько украинских спортсменов убила рф
Европа13:41
Тренер Жироны объяснил, как отсутствие Цыганкова сказывается на команде
Европа13:27
Артета нашел причины поражения Арсенала в матче с Борнмутом
ММА12:58
Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя
Украина12:52
Ковалец может возглавить клуб Первой лиги Украины
Европа12:25
Легенда Карпат подверг критике Мудрика: Есть какие-то психологические моменты
Другие страны12:22
Чеберко отличился дебютным голом за действующих чемпионов МЛС
11:55
Нганну оценил победу над Феррейрой: Я не могу думать ни о чем, кроме моего сына
Игровые11:44
Плей-офф MLB: Янкис одержали победу в серии с Гардианс, Доджерс ведут против Метс
Бокс11:23
Президент НОК прокомментировал скандал с задержанием Усика в Польше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK