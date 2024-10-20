Суарес определился со своим будущим в Интер Майами

Уругвайский форвард Луис Суарес продлит контракт с Интер Майами. Об этом пишет инсайдер Николо Скира.

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По информации источника, контракт форварда был рассчитан до конца года и имел опцию продления еще на сезон.

Следует отметить, что за 33 матча в Интере Суарес вышел на 4-ю строчку по количеству голов (22) и на 7-м по количеству ассистов (10).

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