Тренеру сборной Мексики разбили голову после матча
Хавьер Агирре не придал большого значения эпизоду.
Тренер сборной Мексики Хавьер Агирре получил травму после матча.
Накануне Мексика проиграла Гондурасу 0:2 в рамках четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ.
Болельщики, недовольные командой, стали бросать на поле различные предметы. Полная банка пива попала прямо в голову Агирре.
Интересно, что специалист стоически отреагировал на произошедшее, заявив, что таков футбол.
Мексиканская федерация футбола осудила случившееся и потребовала санкций от КОНКАКАФ, прописанные в регламенте турнира.
Ранее также Роналду установил очередной рекорд на уровне сборных.
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