Тренеру сборной Мексики разбили голову после матча

Тренер сборной Мексики Хавьер Агирре получил травму после матча.

Накануне Мексика проиграла Гондурасу 0:2 в рамках четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ.

Болельщики, недовольные командой, стали бросать на поле различные предметы. Полная банка пива попала прямо в голову Агирре.

Интересно, что специалист стоически отреагировал на произошедшее, заявив, что таков футбол.

Мексиканская федерация футбола осудила случившееся и потребовала санкций от КОНКАКАФ, прописанные в регламенте турнира.

Ранее также Роналду установил очередной рекорд на уровне сборных.

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