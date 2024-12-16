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Погба предварительно договорился о переходе в неевропейский топ-клуб

Француз нашел неожиданный вариант продолжения карьеры.
Сегодня, 18:08
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Французский хавбек Поль Погба, который сейчас является свободным агентом, похоже, нашел новую команду.

Как сообщает издание BolaViP, футболист согласился перейти в Коринтианс, но есть определенные нюансы, которые могут помешать трансферу.

Сейчас у бразильского коллектива нет необходимых финансов, чтобы содержать контракт Погба. «Мушкетеры» ищут спонсора, чтобы покрывать всю зарплату Поля.

Также в Коринтиансе рассчитывают на поддержку Мемфиса Депая, который уже выступает за команду, в дальнейших переговорах с французом.

Сейчас игрок продолжает отбывать срок своей дисквалификации за допинг, но она закончится уже в марте следующего года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поль погба коринтианс

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