Погба предварительно договорился о переходе в неевропейский топ-клуб
Француз нашел неожиданный вариант продолжения карьеры.
Французский хавбек Поль Погба, который сейчас является свободным агентом, похоже, нашел новую команду.
Как сообщает издание BolaViP, футболист согласился перейти в Коринтианс, но есть определенные нюансы, которые могут помешать трансферу.
Сейчас у бразильского коллектива нет необходимых финансов, чтобы содержать контракт Погба. «Мушкетеры» ищут спонсора, чтобы покрывать всю зарплату Поля.
Также в Коринтиансе рассчитывают на поддержку Мемфиса Депая, который уже выступает за команду, в дальнейших переговорах с французом.
Сейчас игрок продолжает отбывать срок своей дисквалификации за допинг, но она закончится уже в марте следующего года.
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