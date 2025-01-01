Экс-игрок Челси и МЮ забил второй гол 2025 года

Хуан Мата в 2025 году забил больше, чем Джек Гриллиш в 2024 году.

Бывший полузащитник Челси, Манчестер Юнайтед и сборной Испании Хуан Мата стал автором одного из первых председателей в 2025 году.

Традиционно новый год стартует матчами в чемпионате Австралии, где Мата выступает за Сидней Вондерерс.

В матче против ФК Макартур Мата на 23-й минуте сравнял счет. Первый гол в году в профессиональном футболе забил 21-летний Джед Дрю.

Отметим, что этот матч не стал первым в году. Сначала в Австралии сыграли Окленд против Мельбурна Виктори, но они голов не забивали.

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