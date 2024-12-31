С Новым 2025 годом, дорогие читатели!

Через несколько часов закончится сложный 2024 год. Мы с Вами прошли сквозь большое количество событий: От бесконечного количества обстрелов со стороны краны-террористки до радости после спортивных побед.

2025 год уже стоит у нас на пороге, поэтому, редакция ISPORT поздравляет Вас с праздником и желает в новом году: Еще большей радости от спортивных побед, бесконечного счастья, крепкого здоровья и конечно же мирного неба над головами.

Пусть в 2025 вас преследует добро и удача, а все плохое обходит стороной.

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