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Тренер Ан-Насра: Роналду забьет 1000 голов, это не за горами

Стефано Пиоли уверен в силах своего подопечного.
Сегодня, 07:10

Тренер Ан-Насра Стефано Пиоли сравнил между собой Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича.

По словам итальянца, две легенды футбола имеют разные характеры. Пиоли также выразил уверенность в том, что Роналду достигнет отметки в 1000 голов за карьеру.

"Если я прибыл на 30 минут раньше, то Роналду придет на 25 минут раньше. Он всегда первым садится в автобус. Он перфекционист, который много хочет от себя и партнеров.

Он живет командой, помогает, советует. Иногда я позволял ему вести разговоры с игроками. Я не могу относиться к нему так, как к другим, но он умный и уважает наши роли в клубе

У него и Ибрагимовича разные характеры. Ибра был стремительным и имел доминирующую личность. Криштиану - легенда, он глобальный, огромный. У него в голове тысяча официальных голов. Он их забьет, это не за горами", - сказал Пиоли.

Ранее Стефано сравнил саудовский и итальянский чемпионаты .

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