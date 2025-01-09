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Бразильский клуб близок к подписанию Погба

Поль может присоединиться к Коринтиансу.
Сегодня, 20:13
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Бразильский Коринтианс собирается подписать Поля Погба

Как сообщает издание UOL Esporte, клуб активно ведет переговоры с французским свободным агентом.

Хавбек всерьез рассматривает возможность о переходе в «мушкетеров». Окончательный ответ ожидается в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что брат Погба получил тюремный срок за похищение.

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