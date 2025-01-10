Роналду покорилось впечатляющее голевое достижение

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду стал автором очередного бомбардирского достижения.

Накануне его команда встречалась с Аль-Охдудом в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии, а сам португалец отличился забитым мячом, реализовав пенальти, и помог одержать победу со счетом 3:1.

🚨 Primeiro GOLO de Cristiano Ronaldo em 2025!pic.twitter.com/tbjRR5zrYn — Histórias de Futebol 💎 (@HistoriasFoot) January 9, 2025

Этот гол стал для Роналду первым в 2025 году и тем самым помог установить новый рекорд. 39-летний португальский форвард стал первым футболистом в истории, которому удалось забивать 24 года подряд, начиная с 2002 года со времен выступлений за лиссабонский Спортинг.

Cristiano Ronaldo has now scored a goal every year for the past 24 years 😵🐐 pic.twitter.com/2uWdnDPKtB — OneFootball (@OneFootball) January 9, 2025

Всего на счету звездного игрока 917 голов в официальных матчах за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус, Ан-Наср и сборную Португалии.

Читай также: "Саудовская лига лучше Лиги 1": Неймар поддержал Роналду в оценке чемпионатов

В текущем сезоне Роналду провел за саудовскую команду во всех турнирах 20 матчей, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен стать чемпионом с Ан-Насром или принять новый вызов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!