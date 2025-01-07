"Саудовская лига лучше Лиги 1": Неймар поддержал Роналду в оценке чемпионатов

Вингер Аль-Хиляля Неймар сравнил чемпионат Саудовской Аравии и французскую Лигу 1.

Бразильский футболист поддержал мнение Криштиану Роналду, сделав выбор не в пользу первенства Франции, где он раньше выступал за ПСЖ.

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"Сегодня, я думаю, так оно и есть. Уровень саудовской профессиональной лиги растет, и, насколько я могу судить, она лучше, чем Лига 1. У чемпионата Франции есть свои плюсы. Лига очень сильная. Я играл там, поэтому я хорошо это знаю.

Но сейчас игроки саудовской профессиональной лиги стали лучше. Саудовская Аравия удивила меня в позитивном смысле. Люди, страна, города, культура. Я думаю, что это страна, которая постоянно растет. Она также примет чемпионат мира в 2034 году, что, я думаю, будет невероятно", - приводит слова Неймара CNN.

Ранее французская Лига 1 затроллила Роналду после его слов об уровне чемпионата.

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