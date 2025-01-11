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Бывший футболист Арсенала потерял дом из-за лесных пожаров в Калифорнии

Стоимость жилья составляла четыре миллиона долларов.
Сегодня, 10:00
Карлос Вела / Getty Images
Карлос Вела / Getty Images

Бывший нападающий сборной Мексики, Арсенала, Сельты и Реал Сосьедад Карлос Вела стал жертвой пожара в Калифорнии.

Супруга мексиканца Сайоа Канибано сообщила, что они потеряли дом.

"Наш прекрасный дом в Малибу вчера сгорел... Мы до сих пор в шоке от происходящего.

Очень страшно видеть, как все горит. Всем, кто волнуется о нас – мы в безопасности. Посылаю свою любовь всем пострадавшим и надеюсь, что пожары вскоре погасят", - написала девушка.

Стоимость дома составляла 4 миллиона долларов. 

Вела играет за Лос-Анджелес с 2018 года. Он покинул команду в 2023 году, однако в конце прошлого года вернулся в команде.

Ранее сообщалось, что на матче Динамо сняли флаги "Кроты на выезде".

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