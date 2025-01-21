Легионер Шахтера продолжит карьеру на родине

Бразильский Коринтианс в очередной раз арендовал полузащитника "горняков".

27-летний Майкон останется в рядах "мушкетеров". Коринтианс арендовал хавбека до конца 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

Семикратный чемпион Бразилии в четвертый раз подряд арендовал своего питомца. Майкон покинул Шахтер после полномасштабного вторжения РФ в Украину. С тех пор он защищает цвет Коринтианса.

Бразильский полузащитник не выходил на поле с апреля из-за травмы крестообразной связки колена. В сезоне-2024 он провел всего 12 матчей во всех турнирах (2 гола, 2 ассиста).

К слову, ранее Шахтер согласился продать Сикана в Трабзонспор.

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