iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легионер Шахтера продолжит карьеру на родине

Бразильский Коринтианс в очередной раз арендовал полузащитника "горняков".
Сегодня, 09:25
Майкон / Getty Images
Майкон / Getty Images

27-летний Майкон останется в рядах "мушкетеров". Коринтианс арендовал хавбека до конца 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

Семикратный чемпион Бразилии в четвертый раз подряд арендовал своего питомца. Майкон покинул Шахтер после полномасштабного вторжения РФ в Украину. С тех пор он защищает цвет Коринтианса.

Бразильский полузащитник не выходил на поле с апреля из-за травмы крестообразной связки колена. В сезоне-2024 он провел всего 12 матчей во всех турнирах (2 гола, 2 ассиста).

К слову, ранее Шахтер согласился продать Сикана в Трабзонспор.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер коринтианс Майкон

Статьи по теме

Зубков подождет: Шахтер готов отпустить в Трабзонспор другого украинца Зубков подождет: Шахтер готов отпустить в Трабзонспор другого украинца
Шахтер - Брест: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 22.01.2025 Шахтер - Брест: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 22.01.2025
Шахтер - Брест: прогноз на матч Лиги чемпионов 22.01.2025 Шахтер - Брест: прогноз на матч Лиги чемпионов 22.01.2025
"Соперники серьезные, но это приятный вызов": Пушич оценил перспективы Шахтера в Лиге чемпионов "Соперники серьезные, но это приятный вызов": Пушич оценил перспективы Шахтера в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: еврокубки возвращаются - Динамо сыграет с Галатасараем в Лиге Европы, матчи Барселоны, Ювентуса, Ливерпуля в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина разбила россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open
просмотров
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
просмотров

Последние новости

Европа10:48
Аномальные ставки: вратаря середняка Серии A заподозрили в умышленной желтой карточке
НБА10:22
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Уитмора возглавил рейтинг
Лига Чемпионов10:15
Лига чемпионов: Бенфика встретится с Барселоной, Атлетико сыграет с Байером, Брюгге - с Ювентусом, а Ливерпуль - с Лиллем
Лига Европы10:00
Лига Европы: Динамо матчем с Галатасараем откроет вторую часть еврокубкового сезона
Европа09:59
Анчелотти получил вариант возвращения в Серию A
НБА09:44
Михайлюк установил новый рекорд результативности в сезоне
Другие страны09:25
Легионер Шахтера продолжит карьеру на родине
НХЛ08:59
НХЛ: Торонто одолел Тампу, Вегас уступил Сент-Луису, победы Бостона, Каролины и Питтсбурга
НБА08:35
НБА: Бостон разбил Голден Стэйт, рекорд сезона от Михайлюка не помог Юте
Лига Европы07:55
Галатасарай - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK