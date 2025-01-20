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Зубков подождет: Шахтер готов отпустить в Трабзонспор другого украинца

Арсений Батагов в скором времени будет иметь компанию в рядах "черноморских штормов".
Сегодня, 17:25
Даниил Сикан / ФК Шахтер Донецк
Даниил Сикан / ФК Шахтер Донецк

"Горняки" продали Трабзонспору нападающего. Даниил Сикан переедет в чемпионат Турции за 6 млн евро, рассказал комментатор Виктор Вацко в программе Вацко on air.

Стороны якобы предусмотрели в сделке всевозможные бонусы. Кроме того, у Шахтера будет процент от последующей продажи форварда. Сам украинец получил улучшенные условия личного контракта.

Информация о переходе Сикана появилась на фоне слухов о попытках турецкого клуба приобрести другого "горняка" – Александра Зубкова. Трабзонспор ведет конкуренцию за вингера с американским Сан-Диего.

К слову, ранее Пушич оценил перспективы Шахтера выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Даниил Сикан

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