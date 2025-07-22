Хамрун - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов

Онлайн-трансляция матча украинского клуба в еврокубковом турнире доступна на сайте ISPORT.ua.

Во вторник, 24 июля, Динамо сыграет свой первый матч в Лиге чемпионов 2025/26.

Соперником во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов будет представитель Мальты - Хамрун.

Матч Динамо - Хамрун пройдет на Мальте. Стартовый свисток будет звучать в 20:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Хамрун - Динамо

В Украине матч будет показан на платформе Киевстар TV и телеканале 2+2.

Победитель противостояния в следующем раунде отборочного этапа будет играть против победителя пары Маккаби Тель-Авив - Пафос, тот, кто вылетит в Лигу Европы, будет играть против того, кто проиграет в противостоянии израильтян и киприотов.

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