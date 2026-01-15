Арсенал определился с судьбой Артеты

Руководство лондонского Арсенала удовлетворено работой главного тренера команды Микеля Артеты. "Канониры" планируют пролонгировать договор со специалистом, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Действующий контракт баска с Арсеналом рассчитан до лета 2027 года. Менеджмент лондонцев готов продлить сотрудничество с Артетой как минимум до конца сезона 2028/29. Он возглавил "канониров" в декабре 2019-го.

Во главе столичного гранда Артета выиграл Кубок Англии 2019/20 и два Суперкубка Англии. В нынешнем сезоне Арсенал идет лидером Премьер-лиги с 6-очковым запасом и выиграл все 6 поединков основного раунда Лиги чемпионов.

К слову, накануне Арсенал выиграл у Челси дерби в первом полуфинале Кубка лиги.

