Челси - Арсенал 2:3: обзор матча и результат игры 14.01.2026

"Канониры" обеспечили себе преимущество над "синими" перед домашним ответным матчем.
Сегодня, 00:55       Автор: Игорь Мищук
Арсенал обыграл Челси / Getty Images
В среду, 14 января, состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором Челси принимал на своем поле Арсенал.

Подопечные Микеля Артеты вышли победителями из первой части противостояния, одолев соперника со счетом 3:2.

Первый тайм поединка Арсенал завершил с минимальным преимуществом благодаря раннему голу Бена Уайта, а во второй половине встречи команды выдали куда большую результативность, дважды обменявшись результативными ударами.

После перерыва Виктор Дьокереш удвоил преимущество "канониров", однако вскоре "синим" удалось сократить отставание усилиями Алехандро Гарначо, который вышел на замену. На 71-й минуте Мартин Субименди восстановил разрыв в счете в два мяча в пользу гостей, а Гарначо под конец поединка оформил дубль и установил окончательный результат.

Ответный матч состоится на поле Арсенала 3 февраля. Еще одну путевку в финал между собой разыграют Манчестер Сити и Ньюкасл, а в первом поединке в этой паре "горожане" в гостях одержали победу 2:0.

Статистика матча Челси - Арсенал 1/2 финала Кубка лиги

Челси - Арсенал 2:3

Голы: Гарначо, 57, 83 - Уайт, 7, Дьокереш, 49, Субименди, 71

Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 2.67
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 10 - 17
Удары в створ: 5 - 6
Угловые: 6 - 9
Фолы: 12 - 14

Челси: Санчес - Ачемпонг (Бадьяшиль, 53), Фофана (Хато, 75), Чалоба, Кукурелья (Адарабиойо, 81) - Сантос, Фернандес - Эстевао, Педро (Меука, 81), Нету - Гию (Гарначо, 53).

Арсенал: Кепа - Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер - Эдегор (Мерино, 68), Райс (Хаверц, 82), Субименди - Сака, Дьокереш (Жезус, 82), Троссар (Мартинелли, 68).

Предупреждения: Эстевао, Кукурелья, Бадьяшиль, Нету - Троссар, Кепа, Мерино, Тимбер.

