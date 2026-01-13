iSport.ua
Манчестер Сити одолел Ньюкасл

"Горожане" выиграли первый полуфинал Кубка лиги.
Вчера, 23:59       Автор: Антон Федорцив
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В дебюте момент упустил Висса, пробив неточно после передачи Рэмзи. Надлежащего развития этот эпизод не получил. В первой половине команды сосредоточились на борьбе, так что до остроты дело фактически не дошло.

Зато стало веселее со стартом второй половины. Сначала две возможности в течение одной атаки имели "сороки". Висса заставил поработать Траффорда ударом головой под перекладину, а затем Гимараес вторым темпом попал в штангу.

А вот Манчестер Сити своим шансом сумели воспользоваться. Доку вошел в штрафную с левого фланга и прострелил на ближнюю штангу. Там Силва продлил передачу дальше, а Семеньо хладнокровно замкнул дальнюю.

Стало интереснее. Вот Гимараес проверил бдительность кипера выстрелом с дистанции. "Горожане" же даже забили второй мяч, но гол Семеньо после продолжительной паузы на VAR отменили. Впоследствии Тонали пробил рядом со штангой.

В финальные минуты соперники играли на встречных курсах. Под конец дополнительного времени атака удалась гостям – Аит-Нури выложил Шерки, а тот в касание пробил под опорную ногу Поупу. Ответный матч сыграют на Этихаде 4 февраля.

Статистика матча Ньюкасл – Манчестер Сити 1/2 финала Кубка лиги

Ньюкасл – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Семеньо, 53, Шерки, 90+9

Ожидаемые голы (xG): 0.64 - 2.02
Владение мячом: 42 % - 58 %
Удары: 10 - 11
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 5 - 6
Фолы: 10 - 12

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги

