Самый худший в Реале? Оценка Лунина против Альбасете

Пропустил три гола за игру.
Сегодня, 12:34       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Накануне состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором Реал проиграл второй по силе команде дивизиона страны Альбасете, и тем самым вылетел из турнира со счетом 2:3.

В воротах мадридского клуба стоял Андрей Лунин. За матч он пропустил 3 гола, сделал 2 сейва, 1 перехват, совершил 33 касания мяча, отдал 26 точных передач из 26 (100%), а также выполнил 1 точную длинную передачу.

Таким образом, украинский голкипер получил одну из самых низких оценок за игру. Портал SofaScore оценил выступление Андрея в 6,1 балла. Хуже Лунина в составе Реала сыграл только защитник Хименес, который получил 5,8 балла.

Напомним, что для украинского вратаря это был третий матч в составе мадридского Реала. За три игры он пропустил 8 голов и ни разу не сохранил ворота сухими.

К слову, английский гранд определился с судьбой своего главного тренера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

