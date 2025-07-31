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Футбол

Сульшер: Забить быстрый гол очень важно, это вопрос жизни и смерти

Бешикташ активно готовится к ответному матчу с Шахтером.
Сегодня, 14:28       Автор: Андрей Безуглый
Оле Гуннар Сульшер / Getty Images
Оле Гуннар Сульшер / Getty Images

Главный тренер Бешикташа Оле Гуннар Сульшер рассказал об ожиданиях от ответного матча с Шахтером.

Напомним, что ранее "горняки" уверенно разбили турецкий гранд.

В матче-ответе Сульшер надеется, что его команда сумеет забить быстрый гол, а затем уже довести дело до победы.

Очень важно — забить быстрый первый гол. Нам нужно начать игру смело и надавить на соперника.

Мы проанализировали Шахтер. Нам нужно забить два гола. Мы должны лучше себя показать в этом матче. Команда упорно работала в течение недели. Первый тайм матча закончился, сейчас будет сыгран второй тайм. Забить быстрый первый гол очень важно, это вопрос жизни и смерти.

Ранее также стал известен арбитр, который рассудит поединок.

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