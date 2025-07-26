Шахтер и Бешикташ рассудит рефери, работавший на матчах украинских сборных

На второй поединок украинской и турецкой команд назначена испанская бригада арбитров.

УЕФА назначил судей, которые будут работать на ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы между Шахтером и Бешикташем.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, поединок обслужит испанская бригада арбитров во главе с 43-летним Хуаном Мартинесом Мунуэрой.

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Помогать ему на линиях будут соотечественники Диего Барберо и Мигель Мартинес. Четвертый рефери - Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.

Ответственным за систему VAR будет Валентин Гомес, а его ассистентом станет Хуан Луис Пулидо Сантана.

Источник: UEFA.COM

Мунуэра ранее с Шахтером не пересекался, но обслуживал матчи с участием украинских сборных. Испанский арбитр в 2016 году работал на поединке юношеской сборной Украины U-19 в квалификации Евро-2026 с Нидерландами, в котором "сине-желтые" уступили 2:3. Также он в 2019 году обслуживал товарищеский матч украинской национальной сборной с Эстонией, в котором тогда подопечные Андрея Шевченко выиграли 1:0.

Ответный матч между Шахтером и Бешикташем состоится в четверг, 31 июля, в Кракове и начнется в 21:00 по киевскому времени. В первом поединке "горняки" одержали победу 4:2.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов матча Бешикташ - Шахтер (2:4).

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