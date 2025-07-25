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Футбол

"Нужен лучший счет": Туран проанализировал игру Шахтера в победном матче с Бешикташем

Наставник "горняков" указал на позитивные и негативные моменты в поединке с турецким соперником.
Сегодня, 13:31       Автор: Игорь Мищук
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Главный тренер Шахтера Арда Туран оценил победу над Бешикташем (4:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Наставник "горняков" отметил, что его команда могла рассчитывать на лучший результат, учитывая доминирование на поле.

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"Здесь никогда не бывает легко играть. Мы начали матч сбалансировано, имели высокий процент владения мячом, реализовывали наш игровой план, и я этим очень доволен.

Вынесем положительные моменты из этого поединка, но сосредоточимся больше на негативных, ведь не можем пропускать такие простые голы и допускать пренебрегающие наши принципы моменты. Когда так доминируешь в игре, нужен лучший счет.

Всегда говорю им: я не забираю у вас право на ошибку, но, если мы хотим выйти на более высокий уровень, нужно учитывать наши недостатки. Нам следует лучше действовать в единоборствах - и здесь все решает не тактика, а энергия игрока.

Важно понимать, что раунд еще не завершен. Бешикташ - очень сильная команда и большой клуб. Нам нужно драться по меньшей мере не хуже, чем сейчас, на выезде, и я надеюсь, мы сможем это сделать в ответном матче.

Бешикташ - команда, хорошо играющая во время переходов, они еще будут играть на выезде, поэтому угроза сохраняется. Считаю, матч в Кракове мы начнем при счете 0:0 и выложимся на все 100%. Я хочу отправить это послание всему сообществу Шахтера - клубу, игрокам и болельщикам", - приводит слова Турана официальный сайт Шахтера.

Ответный матч "горняков" и "черных орлов" состоится в четверг, 31 июля.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов матча Бешикташ - Шахтер (2:4).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер бешикташ Арда Туран

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