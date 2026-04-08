Лига Европы: анонс 1/4 финала — Ноттингем в Португалии, Астон Вилла сыграет с обидчиком Ромы

Еврокубки после матчей Лиги чемпионов продолжаются и двумя другими турнирами, в частности Лигой Европы.

Один из четвертьфиналов был перенесён на среду, в нём португальская Брага уступила/обыграла испанский Бетис.

22:00 | Фрайбург (7) — Сельта (16)

Начинаем с немецко-испанского противостояния. Фрайбург в прошлые выходные в чемпионате Германии играл против Баварии и был в шаге от настоящей сенсации. Команда повела со счётом 2:0, и за десять минут до конца основного времени казалось, что мюнхенцы потеряют очки. Однако Бавария совершила впечатляющий камбэк: сначала отыграла один мяч, а уже в добавленное время забила ещё дважды, вырвав победу.

В целом Фрайбург демонстрирует нестабильные результаты в последние недели. Перед этим матчем, ещё до международной паузы, команда одержала две победы подряд, в частности разгромила Генк в Лиге Европы со счётом 5:1. Но до этого было поражение от того же Генка на выезде, а также неудачные матчи в чемпионате. Сейчас сложно оценить реальную форму команды — она выглядит очень нестабильной.

Сельта не слишком уверенно провела основной этап Лиги Европы, заняв лишь 16-е место, однако сумела пробиться в плей-офф. В первом раунде команда прошла ПАОК, а затем сенсационно выбила Лион: после ничьей дома 1:1 испанцы одержали победу 2:0 в гостях. В прошлом туре чемпионата Сельта обыграла Валенсию 3:2, хотя по ходу матча уступала. Это свидетельствует о хорошей моральной готовности команды.

В линии betking на победу Фрайбурга можно поставить с коэффициентом 2,30, тогда как потенциальный успех Сельты оценивается показателем 3,25. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,33. Сельта забивала первой в семи последних матчах Лиги Европы — коэффициент на то, что эта серия продолжится, составляет 2,20.

22:00 | Порту (5) — Ноттингем Форест (13)

Матч Порту — Ноттингем Форест также обещает быть очень интересным. Португальцы находились в отличной форме до международной паузы: дважды обыграли Штутгарт в Лиге Европы и уверенно выступали в чемпионате. Однако после перерыва потеряли очки в матче против Фамаликана, сыграв вничью и пропустив на последних минутах добавленного времени.

Ноттингем Форест, напротив, перед паузой переживал серьёзный спад. После разгромной победы над Фенербахче команда не могла выиграть на протяжении шести матчей, потерпев ряд поражений. Перед паузой на матчи сборных Ноттингем уверенно обыграл Тоттенхэм 3:0, что улучшило настроение в команде. После перерыва англичане ещё не играли, поэтому их текущее состояние остаётся под вопросом. Фаворитом противостояния считается Порту.

Портал betking предлагает коэффициент 2,20 на победу португальцев, тогда как потенциальный успех Ноттингема оценивается показателем 3,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,25.

22:00 | Болонья (10) — Астон Вилла (2)

Болонья демонстрирует довольно качественный футбол с середины февраля, когда команда выдала серию из пяти побед подряд. Позже результаты несколько ухудшились, однако в 1/8 финала Лиги Европы итальянцы сумели пройти Рому, вырвав победу по сумме двух матчей лишь после дополнительного времени.

После этого Болонья потерпела поражение от Лацио, а уже после международной паузы уверенно обыграла Кремонезе на выезде. Теперь команду ждёт ещё более сложное испытание.

Астон Вилла проводит очень нестабильный сезон: серии побед сменяются сериями поражений. Сейчас сложно сказать, в каком состоянии команда подходит к этому матчу. Как и многие другие английские клубы, после международной паузы она ещё не играла. До перерыва бирмингемцы одержали две победы подряд со счётом 2:0, что немного улучшило их игровой тонус. Однако интрига относительно их готовности к этому поединку остаётся высокой.

На сайте betking можно поставить на победу Болоньи с коэффициентом 3,10, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 2,42. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,25. В пяти последних матчах Болоньи в первом тайме голов не забивалось — на это событие можно поставить с коэффициентом 2,85.

