Динамо - АЕК Ларнака: где смотреть матч Лиги Европы

Кто показывает матч группового этапа Лиги Европы-2022 Динамо - АЕК Ларнака и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В четверг, 15 сентября, киевское "Динамо" продолжит свои выступления на групповом этапе Лиги Европы сезона-2022/23.

Команда Мирчи Луческу в стартовом поединке турнира проиграла Фенербахче и теперь уже в номинально домашнем матче сыграет против кипрского АЭК Ларнака, игравшего в этом году с другим украинским клубом.

Где смотреть матч Фенербахче - Динамо?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – АЭК Ларнака, которая начнется 15 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, официальный транслятор еврокубков.

Интересно, что киевское Динамо, которое играло против представителей полусотни разных стран, никогда не встречалось с представителями Кипра. В то время, когда АЭК этим летом играл против Днепр-1 в квалификации Лиги Европы и именно в тех матчах получил право играть на групповом этапе турнира.

Напомним, что соперниками Динамо и АЕКа в группе B Лиги Европы являются французский Ренн и турецкий Фенербахче.

Результаты Фенербахче и Динамо в сезоне

Динамо после удачного старта сезона и прохода Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов в трудных матчах обыграло Штурм, но дальше начался спад. Были без шансов проиграны встречи Бенфике и Днепра-1, поражение от Зари и Фенербахче. И только в минувшие выходные наконец-то вышло победить, хотя та победа была не очень убедительной.

АЭК, как и Динамо и Фенербахче, начинали свою еврокубковую кампанию из Лиги чемпионов. В первом раунде они проиграли Миттьюланду по сумме двух матчей, а затем смогли пройти сербский Партизан и Днепр-1.

После этого также был спад - сначала ничья в чемпионате Кипра в матче против клуба Докса, считавшегося аутсайдером. Дальше была встреча с Омонией Романа Безуса и гол украинца, который помог его команде победить. На этом фоне домашнее поражение от Ренна никого не удивило. И вот, как и Динамо, в минувшие выходные удалось победить - минимально обыграли Неа Саламину.

Где состоится матч Фенербахче - Динамо?

Из-за полномасштабной войны, развязанной российскими оккупантами на территории Украины, киевское Динамо, как и остальные украинские клубы, вынуждены проводить матчи за границей.

Домом киевлян стал польский город Краковия, Динамо будет проводить свои матчи на стадионе "Краковые имени Юзефа Пилсудского". Эта арена вмещает немного больше 15 000 болельщиков.