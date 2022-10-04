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Украинские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы и Лиги конференций

Два еврокубковых поединка обслужат бригады рефери из Украины.
Сегодня, 18:58
Евгений Арановский / Getty Images
Евгений Арановский / Getty Images
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Две бригады украинских арбитров получили назначения на предстоящие матчи третьего тура группового раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, на игре финского ХИКа с болгарским Лудогорцем в Лиге Европы будет работать судейская бригада во главе с Евгением Арановским. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Арбитром ВАР будет Бенжамин Бранд из Германии, а его ассистентом - соотечественник Сорен Шторкс.

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На матче Лиги конференций, в котором датский Силькеборг будет принимать румынскую Стяуа, будет работать судейская бригада во главе с Николаем Балакиным. На линиях ему будут ассистировать Виктор Нижник и Александр Корнийко. Четвертый арбитр - Ярослав Козик.

Отметим, что оба матча состоятся в четверг, 6 октября, и начнутся в 19:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Николай Балакин лига конференций Евгений Арановский
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