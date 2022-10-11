iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо - Ренн: где смотреть матч Лиги Европы

Кто показывает матч группового этапа Лиги Европы-2022 Ренн - Динамо Киев и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.
Сегодня, 11:40
Динамо - Ренн / ФК Динамо Киев
Динамо - Ренн / ФК Динамо Киев
0 0 0

В четверг, 13 октября, киевское Динамо продолжит свои выступления на групповом этапе Лиги Европы сезона-2022/23.

Команда Мирчи Луческу в рамках четвертого тура сыграет с представителем Франции - Ренн. 

Где смотреть матч Динамо - Ренн?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Ренн - Динамо, которая начнется 13 октября в 19:46 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, официальный транслятор еврокубков.

В своей истории команды играли трижды: в рамках группового этапа Лиги Европы в 2018 году, где Динамо дважды обыграло соперника - 3:1 и 2:1. В прошлом туре данного розыгрыша французский клуб обыграл киевлян - 2:1.

Напомним, что соперниками Динамо и Ренна в группе B Лиги Европы являются кипрский АЕК Ларнака и турецкий Фенербахче.

Результаты Динамо и Ренна в сезоне

Киевская команда проваливает старт сезона в чемпионате Украины, имея три победы за пять матчей. В Лиге Европы подопечные Мирчи Луческу также не могут порадовать фанатов, ведь проиграли первые три игры. 

Французский Ренн уже успел провести десять игр в Лиге 1, за которые набрал 18 очков. Им это позволяет идти в пятерке лучших в турнирной таблице чемпионата. Что касается еврокубковых игр, то тут у Ренна победа над АЕК Ларнакой (2:1), ничья с Фенербахче (2:2) и победа над Динамо (2:1).

Где состоится матч Динамо - Ренн?

Из-за полномасштабной войны, развязанной российскими оккупантами на территории Украины, киевское Динамо, как и остальные украинские клубы, вынуждены проводить матчи за границей.

Домом киевлян стал польский город Краковия, Динамо будет проводить свои матчи на стадионе "Краковые имени Юзефа Пилсудского". Эта арена вмещает немного больше 15 000 болельщиков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы динамо ренн
0 0 0

Статьи по теме

Вадуц - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций Вадуц - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций
Двое основных защитников Баварии пропустят ближайший матч Лиги чемпионов Двое основных защитников Баварии пропустят ближайший матч Лиги чемпионов
Динамо - Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Динамо - Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Шахтер опубликовал финансовую отчетность за последний год Шахтер опубликовал финансовую отчетность за последний год
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига конференций13:20
Вадуц - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций
Лига Чемпионов13:10
Двое основных защитников Баварии пропустят ближайший матч Лиги чемпионов
Украина12:43
Шахтер опубликовал финансовую отчетность за последний год
Киберспорт12:40
NaVi упустили шанс пробиться на The International 2022 по Dota 2, проиграв в Last Chance
Лига Европы12:20
Динамо - Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Игровые12:17
Плей-офф MLB: Сан-Диего разбил Метс в третьем матче и выиграл серию
Европа11:44
Ювентус намерен приобрести лидера Лацио
Лига Европы11:40
Динамо - Ренн: где смотреть матч Лиги Европы
Футбол11:02
Один из лидеров Челси получил травму
Бокс10:45
Уайлдер: Я пойду за Усиком, чтобы отобрать титулы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK