Динамо - Ренн: где смотреть матч Лиги Европы

Кто показывает матч группового этапа Лиги Европы-2022 Ренн - Динамо Киев и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В четверг, 13 октября, киевское Динамо продолжит свои выступления на групповом этапе Лиги Европы сезона-2022/23.

Команда Мирчи Луческу в рамках четвертого тура сыграет с представителем Франции - Ренн.

Где смотреть матч Динамо - Ренн?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Ренн - Динамо, которая начнется 13 октября в 19:46 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, официальный транслятор еврокубков.

В своей истории команды играли трижды: в рамках группового этапа Лиги Европы в 2018 году, где Динамо дважды обыграло соперника - 3:1 и 2:1. В прошлом туре данного розыгрыша французский клуб обыграл киевлян - 2:1.

Напомним, что соперниками Динамо и Ренна в группе B Лиги Европы являются кипрский АЕК Ларнака и турецкий Фенербахче.

Результаты Динамо и Ренна в сезоне

Киевская команда проваливает старт сезона в чемпионате Украины, имея три победы за пять матчей. В Лиге Европы подопечные Мирчи Луческу также не могут порадовать фанатов, ведь проиграли первые три игры.

Французский Ренн уже успел провести десять игр в Лиге 1, за которые набрал 18 очков. Им это позволяет идти в пятерке лучших в турнирной таблице чемпионата. Что касается еврокубковых игр, то тут у Ренна победа над АЕК Ларнакой (2:1), ничья с Фенербахче (2:2) и победа над Динамо (2:1).

Где состоится матч Динамо - Ренн?

Из-за полномасштабной войны, развязанной российскими оккупантами на территории Украины, киевское Динамо, как и остальные украинские клубы, вынуждены проводить матчи за границей.

Домом киевлян стал польский город Краковия, Динамо будет проводить свои матчи на стадионе "Краковые имени Юзефа Пилсудского". Эта арена вмещает немного больше 15 000 болельщиков.