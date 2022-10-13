Божье чудо или суровая реальность: все расклады будущего Динамо в Лиге Европы

Рассматриваем все возможные варианты того, как сложится путь киевлян в еврокубках: от самого нереального до более ожидаемого.

В четверг, 13 октября, киевское Динамо проведет важнейшую игру группового этапа Лиги Европы. В четвертом туре группы В подопечные Мирчи Луческу во второй раз встретятся с французским Ренном, но на этот раз уже в Кракове, где будет в разы больше лояльных именно украинскому клубу болельщиков.

Этот матч во многом определит будущее киевлян во втором по статусу еврокубке Старого Света. В случае очередного поражения "бело-синие" смогут рассчитывать только на попадание в Лигу конференций.

Но пока команды еще не вышли на поле и не решили все свои вопросы, ISPORT.ua рассмотрел все варианты того, как сложится еврокубковая кампания Динамо: останется ли оно в Лиге Европы, отправится ли покорять Лигу конференций или же все оставшееся время проведет в родной гавани - УПЛ.

Сразу обозначим, что для расчетов брались плюс-минус реальные силы Ренна, Фенербахче и АЕКа, в то время как для киевлян в определенных случаях мастерство игроков, гений мысли тренерского штаба и простая удача подкручивались до невозможного.

Динамо остается в Лиге Европы

Невероятный вариант: 1-е место и путевка в 1/8 финала

Сразу разберемся с вариантом, на который букмекеры принимали бы ставки с коэффициентом 1000 и более: "бело-синие" занимают первое место группы. Да, такое до сих пор еще возможно, но для такого расклада сойтись должны не то что, звезды, а галактики.

Динамо выигрывает оставшиеся три матча, при этом обязательно с большей разницей, чем они проиграли в первом круге (классное совпадение: и Ренн, и Фенербахче, и АЕК нужно обыгрывать с разницей в 2 и больше голов).

В то же самое время АЕК 13 октября обыгрывает Фенербахче, после чего в оставшихся двух турах соперники киевлян играют между собой вничью. В итоге получаем такой расклад: Динамо - 9 очков, Ренн - 9 очков, Фенербахче - 9 очков, АЕК - 7 очков.

Так как при равенстве смотрят на личные встречи, а Динамо в нашей особенной реальности организовало себе лучшие показатели, именно команда Мирчи Луческу с первого места отправляется прямиком в 1/8 финала. Красиво, но...

Все так же невероятно, но почему бы и нет: 2-е место и борьба в 1/16 финала

Можно сказать, что для такого результата подходит абсолютно точно такой же сценарий, что и для первого места. Но в данном случае Динамо не выигрывает у Ренна или Фенербахче с нужной разницей, чтобы не иметь преимущество в личных встречах. АЕК же смотрит на борьбу гигантов со стороны.

Или же есть двойной вариант со сменой мест Ренна и Фенербахче (нам не принципиально), при котором Динамо все так же выигрывает все свои матчи, АЕК побеждает "красно-черных" или "желтых канареек". В одном вариант либо французы сливают все свои поединки, либо турки.

Получаем картину, при которой Ренн/Фенербахче - 13 очков, Динамо - 9 очков, Фенербахче/Ренн - 7 очков, АЕК - 6 очков. Все еще здорово, но все еще так же сложно представить подобное. А потому перейдем к более вероятному раскладу.

Вылет в Лигу конференций

Потенциальное будущее Динамо: 3-е место и привет, Днепр-1 (или нет)

Чего уж греха таить, надеяться на то, что первые два варианта сбудутся, конечно, можно, но чтобы в такое верить, нужно заправиться каким-то крепким алкоголем. Будучи все же реалистами, рассматриваем то, что игроков Динамо и их болельщиков ждет с наибольшей вероятностью.

Тут не нужно ничего такого считать и придумывать: главный соперник "бело-синих" в борьбе за третье место - это, безусловно, киприоты. Верить, что Ренн или Фенербахче внезапно просядут и действительно будут проигрывать матч за матчем, как-то глупо. Эти коллективы будут спорить, кто выйдет в 1/8, а кто пободается в 1/16.

Для Динамо ключевой игрой станет очная встреча с АЕКом в пятом туре, где киевлянам необходимо будет побеждать с разницей в 2+ голов. И надеяться на то, что в последнем туре Ренн случайно не отдаст хотя бы балл коллективу из Ларнаки. А то может получиться четвертый вариант.

Конец еврокубковой кампании

Отставка Луческу в тот же день и тотальная распродажа состава: 4-е место, позор, возвращение домой

За всю историю турнира и участия в нем Динамо не смогло преодолеть групповой раунд два раза: в сезоне-2011/12 (Бешикташ, Сток Сити, Маккаби Тель-Авив) и сезоне-2019/20 (Копенгаген, Мальме, Лугано). Но в обоих случаях украинцы занимали хотя бы третье место, не опускаясь на самое дно.

Что ж, все когда-то бывает в первый раз, да и кому-то же нужно бить антирекорды. Казалось, что проигрыш АЕКу во втором туре был случайностью, но игра в УПЛ демонстрирует нам обратное - это закономерность. Быть может разгром Руха в последнем туре чемпионата придал уверенности.

В любом случае есть несколько способов занять даже последнее место. Первый, он же самый простой: проиграть все и забыть про этот еврокубковый сезон как про страшный сон. Способ №2: играть вничью три раза - исход тот же: Динамо - 3 очка, АЕК - 4 очка.

Третий вариант: победить АЕК 1:0, но имея при этом худшие показатели забитых и пропущенных. Равенство очков, 1:0 в обеих встречах, худшая разница - до свидания, Лига Европы.

Четвертый (самый обидный): из трех матчей Динамо побеждает, казалось бы, в самом нужном (АЕК) с нужной разницей, проигрывая оставшиеся два. Но в то же время АЕК, например, в последнем туре играет вничью с Ренном.

Вывод: На самом деле для худшего развития событий существует куда больше вариантов, чем для борьбы за еврокубки, что забавно. Каждый волен верить в любой исход, как ему захочется.

Мы же просто будем надеяться, что игроки Динамо как следует настроятся на оставшиеся игры, ведь с такими результатами действительно можно войти в историю, вот только не так, как хотелось бы.