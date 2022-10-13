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Гармаш и Беседин одновременно выйдут в старте Динамо на матч против Ренна

Мирча Луческу выставил одиннадцать украинцев на важнейшую игру Лиги Европы.
Сегодня, 18:56
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
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В четверг, 13 октября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы встретятся киевское Динамо и французский Ренн.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, как и говорил на пресс-конференции, выпустил в стартовом составе Руслана Нещерета, так как Денис Бойко вылетел на полгода из-за повреждения крестообразной связки колена.

Также с первых минут на поле появятся Денис Гармаш и Артем Беседин.

Динамо: Нещерет - Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Цыганков - Беседин.

Запасные: Игнатенко, Диалло, Андриевский, Бурда, Ванат, Вивчаренко, Кабаев, Караваев, Кендзера, Кравченко, Перрис, Попов.

Ренн: Манданда - Ассиньон, Вуу, Теате, Мелинг - Бурижо, Угочукву, Майер - Д. Дуэ, Калимуендо, Террье.

Запасные: Доган, Сален, Те, Родон, Гуири, Трюффер, Сулемана, Франсуа, Г. Дуэ, Белосян, Аблине.

Напомним, что следить за событиями поединка можно на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Стартовый свисток матча Динамо - Ренн запланирован на 19:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы ренн Динамо Киев
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