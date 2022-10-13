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Футбол

Динамо лишилось всяческих шансов на плей-офф Лиги Европы

Все, что осталось киевлянам, так это бороться с АЕКом за путевку в Лигу конференций.
Сегодня, 22:11
Динамо - Ренн / ФК Динамо Киев
Динамо - Ренн / ФК Динамо Киев
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Киевское Динамо в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы уступило французскому Ренну с минимальным счетом 0:1. Единственный гол поединка забил Кристофер Ву в начале второго тайма.

Это была игра, которую команда Мирчи Луческу не имела права проигрывать, если она планировала продолжить свои выступления в данном турнире.

Теперь же "бело-синие" могут рассчитывать только на участие в Лиге конференций. Но и за это им придется серьезно побороться с кипрским АЕКом.

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После четырех туров Динамо занимает последнее место группы В с нулем в графе набранных очков. АЕК же идет как раз-таки третьим с тремя очками за счет победы над киевлянами в очной встрече со счетом 1:0.

В следующем туре во многом решится судьба украинского коллектива, ведь ему предстоит встретиться с киприотами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ренн Динамо Киев
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