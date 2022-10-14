Луческу: Могу только поздравить нашу команду, ведь мы играли против сильного соперника

Румынский специалист пообщался с прессой после проигрыша, который стоил его команде слишком много.

В Кракове на стадионе МКС Краковия в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы киевское Динамо уступило французскому Ренну со счетом 0:1, из-за чего лишилось шансов продолжить свои выступления именно в этом турнире.

После матча главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу подвел итоги прошедшего поединка.

"Хочу сказать, что мы играли против очень сильной команды, которая провела хорошую работу на трансферном рынке. У них 15 футболистов примерно одного уровня стоимостью 20-25 миллионов, и они стоят этих денег. Я почти уверен, что в этом сезоне они завершат чемпионат на втором месте после ПСЖ", - цитирует Луческу официальный сайт киевлян.

"Могу только поздравить нашу команду, нужно учитывать все проблемы, с которыми нам пришлось встретиться, а также большое количество переездов".

Наставник Динамо рассказал, чего же, по его мнению, не хватило команде.

"Не хватило не только остроты, но и свежести, концентрации, что приводило к ошибкам. То после аута пропускаем, то после углового. Сейчас у нас такой график, что мы не можем нормально сконцентрироваться на тренировках, а должны постоянно переезжать".

"Повторюсь, хочу поздравить свою команду, ведь, несмотря на все трудности, считаю, сегодня мы очень хорошо отыграли матч".

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Также было рассмотрено положение киевлян в группе.

"В нашей группе ситуация для нас непростая. С самого начала предполагал, что будет тяжело. Эти четыре поражения… Но, повторюсь, у нас постоянные переезды, травмы".

"Да, мы потерпели четыре поражения, но играли против таких соперников, как Ренн, Фенербахче, которые потратили очень много денег на трансферном рынке на качественных футболистов. Остается сыграть еще два матча в групповом этапе Лиги Европы, мы будем делать максимум, что только сможем, чтобы занять третье место".

"Относительно АЕКа, следует отметить, что это не слабая команда, в этой команде хорошие исполнители, игравшие в сильных чемпионатах Испании, Италии и т.д., и очень опытные. Нам досталась достаточно серьезная группа, и из сложившейся ситуации постараемся выжать максимум".

Напомним, что Динамо, потерпев четыре поражения в четырех матчах группы В, занимает последнее место, уступая кипрскому АЕКу, который идет в зоне Лиги конференций, три очка.