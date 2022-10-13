Динамо - Ренн 0:1 Видео гола и обзор матча Лиги Европы

В четверг, 13 октября, в Кракове на стадионе МКС Краковия состоялся матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы, в котором киевское Динамо уступило французскому Ренну со счетом 0:1, лишившись шансов на плей-офф турнира.

Исход встречи решил гол Кристофера Ву, который сумел вырваться из опеки Александра Сироты во время подачи углового на старте второй половины.

Обзор матча:

Динамо - Ренн 0:1

Гол: Ву, 46.

Динамо: Нещерет - Дубинчак (Вивчаренко, 67), Сирота, Забарний, Тимчик (Караваев, 77) - Сидорчук, Шепелєв, (Андриевский, 71) Буяльський - Гармаш (Кабаев, 66), Циганков, Беседин (Ванат, 66).

Ренн: Манданда, Ассіньон, Ву, Теат, Мелинг - Угочукву, Майер, Бурижо (Труффе, 84) - Дуе (Те,74), Калимуендо (Гуірі, 74) , Террье (Сулемана, 66).

Предупреждения: Беседин, 45, Тымчик, 54, Ванат, 90+5 - Бурижо, 25, Дуе, 70.

Джерело: MEGOGO