iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо - Ренн 0:1 Видео гола и обзор матча Лиги Европы

Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших моментов проигрышного поединка киевлян.
Сегодня, 22:27
Динамо - Ренн / ФК Динамо Киев
Динамо - Ренн / ФК Динамо Киев
0 0 0

В четверг, 13 октября, в Кракове на стадионе МКС Краковия состоялся матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы, в котором киевское Динамо уступило французскому Ренну со счетом 0:1, лишившись шансов на плей-офф турнира.

Исход встречи решил гол Кристофера Ву, который сумел вырваться из опеки Александра Сироты во время подачи углового на старте второй половины.

Обзор матча:

Динамо - Ренн 0:1
Гол: Ву, 46.

Динамо: Нещерет - Дубинчак (Вивчаренко, 67), Сирота, Забарний, Тимчик (Караваев, 77)  - Сидорчук, Шепелєв, (Андриевский, 71)  Буяльський - Гармаш (Кабаев, 66),  Циганков, Беседин (Ванат, 66).

Ренн: Манданда, Ассіньон, Ву, Теат, Мелинг - Угочукву, Майер, Бурижо (Труффе, 84) - Дуе (Те,74), Калимуендо (Гуірі, 74) , Террье (Сулемана, 66).

Предупреждения: Беседин, 45, Тымчик, 54, Ванат, 90+5 - Бурижо, 25, Дуе, 70.

Джерело: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ренн Динамо Киев
0 0 0

Статьи по теме

Динамо лишилось всяческих шансов на плей-офф Лиги Европы Динамо лишилось всяческих шансов на плей-офф Лиги Европы
Динамо - Ренн 0:1 как это было Динамо - Ренн 0:1 как это было
Гармаш и Беседин одновременно выйдут в старте Динамо на матч против Ренна Гармаш и Беседин одновременно выйдут в старте Динамо на матч против Ренна
Самый сильный футболист в мире принял решение стать профессиональным рестлером Самый сильный футболист в мире принял решение стать профессиональным рестлером
Помочь журналистам

Видео

Бетис - Рома 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Бетис - Рома 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа23:27
Самый сильный футболист в мире принял решение стать профессиональным рестлером
Европа23:26
Анри объяснил, почему Вернер провалился в Челси
Лига Европы22:55
Буде-Глимт - Арсенал 0:1 Видео гола и обзор матча
Лига конференций22:48
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы22:46
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы22:41
Бетис - Рома 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Лига Европы22:27
Динамо - Ренн 0:1 Видео гола и обзор матча Лиги Европы
Европа22:24
Президент Лацио назвал сумму, за которую готов продать ключевого полузащитника
Лига Европы22:11
Динамо лишилось всяческих шансов на плей-офф Лиги Европы
Лига Европы21:52
Арсенал без Зинченко добыл минимальную победу над Буде-Глимт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK