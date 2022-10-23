АЕК Ларнака - Динамо Киев: где смотреть матч 27.10.2022 группового этапа Лиги Европы

В четверг, 27 октября, киевское Динамо встретится с кипрским АЕКом из Ларнаки в пятом туре группового Лиги Европы сезона-2022/23.

Коллектив Мирчи Луческу попробует завоевать первые победные три очка на текущей стадии турнира в выездном поединке.

Встреча состоится в кипрском городе Ларнака на домашнем cтадионе оппонента "бело-синих" АЕК Арена также известном, как стадион имени Георгиоса Карпатакиса. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени

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Где смотреть матч АЕК Ларнака - Динамо Киев

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Динамо где можно смотреть за ходом перепитий в рамках предстоящего противостояния. Матч начнется 27 октября в 19:45 по Киеву.

Кроме того, в Украине второй поединок между АЕКом и Динамо Киев будет доступен для просмотра в прямом эфире на OTT-платформе MEGOGO.

Встреча в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23 АЕК Ларнака - Динамо Киев будет сыграна в четверг, 27 октября, на Кипре в 19:45 по киевскому времени.

Где состоится матч АЕК Ларнака - Динамо Киев

Матч пройдет на АЕК Арене (стадион имени Георгиоса Карпатакиса) в городе Ларнака. Стадион был построен в 2016 году. Стоимость постройки арены - 8.5 млн евро.

АЕК Арена вмещает практически 7.5 тысяч зрителей. Стадион класифицируется как арена третьей категории УЕФА. Ранее здесь также играл клуб АСИЛ Лиси, который ныне выступает в третьем дивизионе Кипра.

Предыдущий матч в рамках местного первенства АЕК из Ларнаки провел против АПОЕЛа в гостях на стадионе Нео ГСП в Никосии (1:0). Последняя игра в рамках Лиги Европы была сыграна на домашней арене с Фенербахче 1:2).

Что же касается Динамо, то подопечные Мирчи Луческу на стадионе им. Валерия Лобановского сыграли вничью с Ворсклой (1:1) и на арене МКС Краковия в Кракове проиграли французскому Ренну (0:1).