Судаков - о победе над Ренном: Мы, наверное, могли сделать больше

В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы Шахтер победил Ренн в номинально домашнем матче.

Полузащитник донецкого клуба Георгий Судаков высказался о благоприятном результате перед ответным поединком.

Украинец заявил, что "горняки" могли добиться и большего. Также Судаков отметил, что в коллективе должны сделать выводы о работе с мячом.

Трудно сейчас что-то говорить о результате, потому что мы, наверное, могли сделать больше. Мы пропустили очень обидный гол, который очень не хотелось пропускать. Счет с нашим преимуществом в один мяч очень тяжелый для второго матча. Но мы сделали только один шаг и должны сделать второй шаг. Мы готовимся и готовились не на один матч. Поэтому сейчас все наши мысли о втором матче.

Перед игрой во Франции мы должны сделать главные выводы в работе с мячом. Вы могли сами видеть, когда мы отдаем мяч, то у нас возникают трудности, нам трудно играть, потому что игроки Ренна хорошо работаю с мячом. Поэтому нам лучше всегда быть с мячом. Надеюсь, во второй игре мы будем больше с мячом и исправим ошибки в обороне. Думаю, у нас все получится и мы пройдем дальше.

Три месяца мы не играли официальные матчи, поэтому с Ренном нам было физически тяжело. Но это реалии, мы должны под них подстраиваться. Что имеем, то имеем", - сказал хавбек.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор матча Шахтер - Ренн.