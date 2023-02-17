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Футбол

Форвард Ренна - об игре с Шахтером: Мы легко пропустили дважды

Карл Токо-Экамби поделился мыслями о прошедшем поединке.
Сегодня, 12:00
Карл Токо-Экамби
Карл Токо-Экамби

В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы Ренн в гостях проиграл Шахтеру.

Нападающий французского коллектива Карл Токо-Экамби высказался о результатах поединка.

По его словам, подопечные Брюно Женезьо были лучшей командой после перерыва, но в первом тайме пропустили два легких гола.

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Это был интересный матч. Было несколько аспектов, которыми мы могли бы насладиться. Мы слишком легко дали Шахтеру забить 2 гола, но во втором тайме играли уже лучше.

Теперь мы имеем домашний матч и хотим воспользоваться этим. Нужно улучшить некоторые моменты, верю, что мы это сделаем", - сказал камерунец.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор матча Шахтер - Ренн.


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