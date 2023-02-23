Рома - РБ Зальцбург 2:0: обзор матча и результат игры 23.02.2023

В четверг, 23 февраля, в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Рома встречалась с РБ Зальцбургом.

Хозяева сумели решить все вопросы касаемо победителя данного матча еще в первом тайме. Сначала забитым голом отметился Андреа Белотти, а после Пауло Дибала удвоил преимущество своей команды.

Во второй половине встречи Рома, путем любимой тактики с игрой в обороне, удержала нужный для себя результат и добыла победу.

По сумме двух встреч римский клуб получил путевку в 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:1.

Статистика матча Рома - РБ Зальцбург в 1/16 финала Лиги Европы

Рома - РБ Зальцбург 2:0 (2:1 общий)

Голы: Белотти, 33, Дибала, 40

Ожидаемые голы (xG): 1,79 - 1,36

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 16 - 14

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 10 - 10

Рома: Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Эль-Шаарави, Матич, Кристанте, Пеллегрини (Вейналдум, 81), Залевски (Карсдорп, 81), Дибала, Белотти (Абрахам, 87).

Ред Булл: Кен, Дедич (ван дер Бремпт, 74), Бернардо, Соле, Ульмер, Капальдо (Койта, 84), Зайвальд (Глух, 75), Кьергор (Сучич, 46), Гурна-Дуат, Окафор, Адаму (Шешко, 74).

Предупреждения: Рожер (4), Пеллегрини (5), Спинаццола (54), Залевски (74).