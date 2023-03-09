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Рома - Реал Сосьедад 2:0: обзор и результат игры 09.03.2023

Римский клуб получил уверенное преимущество на своем поле перед ответным матчем.
Вчера, 21:40
Рома - Реал Сосьедад / Getty Images
Рома - Реал Сосьедад / Getty Images

В четверг, 9 марта, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Рома принимала Реал Сосьедад. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Римский клуб забил первый свой мяч во всей игре в начале первого тайма. Вингер Стефан Эль-Шаарави замкнул на дальней штанге передачу от Тэмми Абрахама.

В оставшуюся часть встречи хозяева пытались сохранить преимущество, играя в контратаках. Испанцы в свою очередь не смогли ничем ответить на ранний гол оппонентов.

Одна из атак "волков" закончилась угловым, с которого римляне удвоили свое преимущество. Голом головой отличился Мараш Кумбулья.

Напомним, второй матч команд состоится в четверг, 16 марта, на Сан-Себастьяне.

Статистика матча Рома - Реал Сосьедад в 1/8 финала Лиги Европы

Рома - Реал Сосьедад 2:0
Голы: Эль-Шаарави, 13, Кумбулья, 87

Ожидаемые голы (xG): 2,06 - 0,69
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 8 - 7
Удары в створ: 3 - 1
Фолы: 7 - 18

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Льоренте (Кумбула, 46), Манчини, Матич, Кристанте, Пеллегрини (Вейналдум, 60), Дибала (Бове, 88), Абрахам (Белотти, 61), Эль-Шаарави (Спинаццола, 60).

Реал Сосьедад: Ремиро, Горосабель (Сола, 83), Ле Норман, Субельдия, Рико, Сильва (Турриентес, 83), Ильярраменди (Мендес, 75), Мерино, Субименди, Кубо (Чо, 75), Серлот (Ойарсабаль, 67).

Предупреждения: Ильярраменди (69), Субельдия (71), Горосабель (80), Субименди (85).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Реал Сосьедад

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