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Михайличенко оценил шансы Шахтера на проход Фейеноорда в Лиге Европы

Защитник Шахтера поделился ожиданиями от матча в 1/8 финала турнира.
Сегодня, 20:12
Богдан Михайличенко / ФК Шахтер Донецк
Богдан Михайличенко / ФК Шахтер Донецк

Защитник Шахтера Богдан Михайличенко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда (первая игра - 1:1).

По словам украинского футболиста, "горняки" должны показать лучшую игру, чтобы выйти в следующий этап соревнования.

"Это очень сильная команда, которая любит играть с мячом. Поэтому, как сказал Мистер, нам придется отдать все силы и сыграть свой лучший матч. Будем готовиться. Надеюсь, покажем свой футбол и пройдем дальше".

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Украинец заявил, что команда готова к игре, несмотря на дорогу в Нидерланды.

"Была тяжелая дорога, но было два дня на восстановление, поэтому готовы к игре", - отметил Михайличенко.

Напомним, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция матча, которая будет доступна завтра, 16 марта, в 19:45 по Киеву.

Источник: ФК Шахтер Донецк

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